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01 Aralık 2017 13:22

Rektör Karacoşkun Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı’na katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı’na katıldıŞanlıurfa Harran Üniversitesi ile GAP Bölge Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen “Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Rektör Karacoşkun Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı’na katıldı

01 Aralık 2017 13:22

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı’na katıldı


Şanlıurfa Harran Üniversitesi ile GAP Bölge Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen “Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı” gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen çalıştaya, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bölge üniversite rektörleri, üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma ve Proje) Koordinatörü Doç. Dr. Metin Açıkyıldız ve bölge üniversitelerin BAP koordinatörleri katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı konuşmada, bölgedeki üniversitelerin her geçen gün daha fazla kalkındığını, yenilik temelli ekonomik büyümeye önem verdiklerini dile getirdi.


İki gün süren çalıştayda, bölge üniversiteleriyle işbirliği imkanları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri gibi birçok konuda değerlendirmeler yapıldı.




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