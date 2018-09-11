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Rektör Karacoşkun kadroya geçen sürekli işçilerimizle bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitede daha önce hizmet alımı yoluyla çalışan ve nisan ayı itibarıyla sürekli işçi kadrosuna geçişleri yapılan personel ile bir araya geldi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un başkanlığında, üç farklı oturumda gerçekleştirilen toplantının sabahki ilk iki oturumuna Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, Genel Sekreter Yardımcısı ve Güvenlik Şube Müdürü Turgut Akgün ve güvenlik personeli; öğleden sonra temizlik ve teknik işlerdeki hizmet kollarında çalışanlarla olmak üzere gerçekleştirilen üçüncü oturumuna ise yine Rektörümüz Karacoşkun'un başkanlığında Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Yimenicioğlu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Demir katıldı.


Rektör Karacoşkun konuşmasında, öncelikle kadroya geçişleri yapılan işçileri tebrik ederek, “Üniversitemizde akademik ve idari birimlerimizin yanı sıra farklı birimlerimizde güvenlik, temizlik ve teknik işlerde çalışanlarımızın sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri nisan ayı itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Büyük bir özveri ile üniversitemizin tüm birimlerinde hizmet sunan personelimize kadrolarının hayırlı olmasını dilerim” dedi.


Rektör Karacoşkun, sürekli işçi kadrosunda çalışan personelimizin bundan sonra kurum anlayışını daha fazla benimseyerek yürüttükleri işleri her zamankinden daha duyarlı, daha dikkatli ve daha özveriyle gerçekleştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Program, toplantıya katılan personelin sorularının yanıtlanması, görüş ve isteklerinin dinlenilmesinin ardından Rektör Karacoşkun'un katılımcılara hediye paketi takdimi ile sona erdi.

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