İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Karacoşkun Karataş ve Mercidabık Kampüslerinde incelemelerde bulundu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun beraberinde üniversite yöneticileri ve yetkililerle birlikte Karataş ve Mercidabık kampüslerinde incelemelerde bulundu.


Mercidabık kampüsünde yapımı devam eden ve yakında tamamlanacak olan serayı yerinde inceleyen Rektör Karacoşkun, Karataş kampüsünde yapılacak olan kafeterya, spor salonu, otopark ve çevre düzenlemesi ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.


Kampüslerdeki yemekhaneleri, okuma salonlarını, derslik ve sosyal alanları gezen Rektör Karacoşkun, ziyaret sırasında yanına gelen öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin istek ve önerilerini de dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.