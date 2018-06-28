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28 Haziran 2018 16:09

Rektör Karacoşkun Mercidabık Kampüsünde inceleme yaptı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun Mercidabık Kampüsünde inceleme yaptı

28 Haziran 2018 16:09

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Mercidabık Kampüsünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Kampüs alanında yapılan çalışmalarla ilgili olarak Mercidabık Kampüsü İdari Koordinatörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Yimenicioğlu’ndan bilgi alan Rektör Karacoşkun, içerisinde Ziraat Fakültesi hizmet binası, uygulama sahaları, seralar ve hobi bahçelerini barındıran Mercidabık Kampüsüne, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü ile Park ve Bahçe Bitkileri Bölümünün taşınacağını ifade etti.


Kampüsü Genel Sekreter Necdet Bozgeyik ve Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Sadettin Paksoy’la birlikte gezen Rektör Karacoşkun, kampüs alanında çevre ve peyzaj çalışmalarının bitirildiğini ve dolayısıyla Mercidabık Kampüsünün Ekim ayı itibariyle öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.




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