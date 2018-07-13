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13 Temmuz 2018 13:38

Rektör Karacoşkun Sivas’ta sempozyuma katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun Sivas’ta sempozyuma katıldı

13 Temmuz 2018 13:38

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Belediyesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “İlahiyat Fakültelerinin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı sempozyuma katıldı.


Ev sahipliğini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın ve Sivas Belediyesi’nin yaptığı, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’ın da katıldığı sempozyumda Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan birer konuşma yaptı.


Sempozyumda İlahiyat Fakültelerinin geçmişten günümüze akademik ve ilmî gelişimi, karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri konuşmacılar tarafından dile getirildi.




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