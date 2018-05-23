Rektör Karacoşkun Üniversiteli sporcularla bir araya geldi

Öğretim Üyesi Mehmet Dalkılıç, Teknik Direktör Dr. Öğretim Üyesi Faruk Güven’le birlikte Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.
1. Amatör Lig’deki henüz ilk yılında lig ikinciliği başarısını yakalayan üniversite futbol takımı oyuncuları, ikincilik kupasını Rektör Karacoşkun’a getirerek, Rektör Karacoşkun’la başarılarını paylaştı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bu başarısından dolayı futbol takımı oyuncularını kutlayarak, sportif faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.