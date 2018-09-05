Rektör Karacoşkun yeni eğitim sezonunun ilk toplantısını yaptı

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Basın Toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rekör Karacoşkun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Kilis’te faaliyet gösteren tüm yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcilerinin davet edildiği programa, üniversite rektör yardımcıları, rektör danışmanları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve basın yayın ve halkla ilişkiler müdürü katıldı. Program, üniversite tanıtım filmi gösteriminin ardından Rektör Karacoşkun’un konuşmasıyla devam etti. Rektörümüz Karacoşkun yaptığı konuşmada, “Ülkemizde iki yüzün üzerinde üniversite mevcut. Bazı üniversitelerimiz kurulduğu şehir ve sahip oldukları imkanlar bakımından daha avantajlı üniversiteler arasında yer almaktadır. Biz üniversite olarak şehrimizin imkanları ve devletimizin bize sunduğu imkanlarla var olanın en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Bugünkü toplantımızda geçen süre içinde neler yaptık, yaptıklarımızın üzerine neler koyduk, bunları değerlendireceğiz. Göreve geldiğimizde 300 akademik personelimiz mevcutken bugün itibarıyla bu sayı 400’e ulaşmıştır. Akademik personel sayımızın artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Öğrenci sayımız yaklaşık 11 bin civarında. Yeni açılan 12 bölümümüz mevcut. Bunlardan biri Sosyoloji bölümümüz. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunan bölüm, bu yıl öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlayacak. Bir diğeri daha önce yüksekokul olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi. Bu fakültemiz bünyesinde mevcut Hemşirelik bölümümüzün yanı sıra yeni bir bölüm olarak Sağlık Yönetimi bölümümüz de yine bu yıl eğitim faaliyetlerine başlayacak. Aynı zamanda bu bölümümüzde yüksek lisans eğitimi de verilmeye başlanacak. Akademik alanda olduğu gibi spor ve sanatta da başarılı ve iddialı olmalıyız demiştim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da bu yıl 180 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlıyor” dedi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Özel Güvenlik Koruma ve Adalet bölümlerinin açıldığını belirten Rektör Karacoşkun, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdama yönelik bölümleri daha çok tercih ettiğini, üniversite olarak öğrencilerin tercihlerine yönelik bölümlerin açılması konusuna öncelik vererek bu konuda titizlikle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Rektör Karacoşkun üniversitede devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Karacoşkun, “Kampüslerimizin avantaj ve dezavantajları var; ülke genelinde pek çok üniversiteye göre yeşil kampüslere sahibiz. Bununla birlikte şehir üniversitesi olması özelliğiyle öğrencilerimizin rahat bir üniversite hayatı geçirebilecekleri bir üniversiteyiz. Sosyal alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Üniversite kütüphanemizin yanı sıra İlahiyat Fakültesinde ihtisas kütüphanesi açtık. Okuma evi (kıraathane) ve Karataş Kampüsümüzde oluşturduğumuz yeni okuma salonu ve mini kütüphane ile öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarına katkı yapmayı hedefliyoruz. Spor imkanlarımız oldukça iyi. Biz bu konuda öğrencilerimize daha iyi oryantasyon çalışması yapıp üniversitemizi daha iyi tanıtacağız. Mercidabık Kampüsümüzü daha aktif hale getireceğiz. Yeni yapılan giriş kapısı, çevre düzenlemeleriyle birlikte yakın bir zamanda buraya da yapılacak basketbol sahasıyla bu kampüsümüzü de öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının tıp fakültesi ve konservatuar açılması ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğu sorularını yanıtlayan Rektör Karacoşkun, "Biz Yükseköğretim Kurulu’na yeni bölüm açılması ile ilgili tekliflerimizle beraber bu konulardaki talebimizi de ilettik. Olumsuz bir cevap almadık; ancak henüz beklemedeyiz" şeklinde konuştu .

Program, tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.