Rektör Karacoşkun'dan Öğrencilere Sınav Haftası Ziyaretleri

Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, vize haftası dolayısıyla öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversite kütüphanesindeki buluşmada Rektör Karacoşkun, öğrenciler ile bir süre sohbet ederek onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Rektör Karacoşkun, “Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizle her fırsatta bir araya gelerek onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Başarılı olabilmeleri için gerekli olan tüm hizmeti öğrencilerimize sunmaya gayret ediyoruz. Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere çay eşliğinde ikramlarda da bulunuldu.