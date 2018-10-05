Resul Osman Dağı Mesire Alanında çalışmalar sürüyor

gözlem kulesi Kilis halkının hizmetinde açıldığını, batı bölgesinde bulunan 2 kilometrelik alanda Karayolları müdürlüğünün sathi asfalt çalışmalarına başlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Bazı kişilerin sadece sosyal medyadan iftara attığını, dedikodu ürettiğini ifade ederek, “Biz dedikodulara kulak asmıyoruz. Resul Osman Dağı Mesire Alanı ilimiz için adete bir nefes alacak alan haline geldi. Bundan rahatsız olan kişiler sosyal medya üzerinden yalan, yanlış şeyler yazıp duruyorlar. Biz belediye olarak 1 milyon TL civarında para harcadık. Diğer yatırımları bakanlıklarımız yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Yok Resul Osman Dağı Mesire Alanına şu kadar para harcandı, yok bu kadar harcandı. Harcamayı yapanlar bakanlıklar, bölge müdürlükleri, cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılıyor. Kilis'e güzel bir eser ortaya çıktı. Kilis'e değilde başka yere yapılsaydı, acaba eleştirenler, memnun mu olurlardı?, anlamakta zorluk çekiyorum” dedi.

Bazı kişilerin kasıtlı olarak Resul Osman Dağı Mesire Alanı ile kent ormanlarına zarar verdiğini dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bankların üzerine benzin dökerek yakıyorlar. Yapılan binalara zarar veriyorlar. Yazık, günah değimli?, bunlara yapanları kınıyorum. İnsan Allahtan korkar, vatandaşların piknik yaptığı alanlara neden zarar veriyorlar. Oturma banklarını kırıyorlar, tahrip ediyorlar. Binaların içine zarar veriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, kırılanın yerine yenisini koyacağız, yakılan bankların yerine yenisini koyacağız. Bu zarar veren kişileri de tespit ettiğimiz zaman adalete teslim edeceğiz” diye konuştu.

Kara, Resul Osman Dağı Mesire Alanı batı bölgesinde 2. gözlem kulesinin yapıldığını, yine aynı bölgede 2 kilometrelik alanda Karayolları müdürlüğünün sathi asfalt çalışmalarına başlandığını sözlerine ekledi.