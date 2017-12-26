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26 Aralık 2017 13:39

Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir, Sahra hastanesi personeliyle bir araya geldi

Kilis İl Sağlık Müdürü Dr.

Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir, Sahra hastanesi personeliyle bir araya geldi

26 Aralık 2017 13:39

Mehmet Metin Demir, Elbeyli Konteyner kent ve Çobanbey Sahra Hastanesinde görev yapan UMKE ve 112 Acil personelleri ile bir araya geldi.


İl Müdürü Demir, ilk önce Elbeyli Konteyner kentinde görev yapan 112 Acil personelleri ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Daha sonra İl Müdürü Demir, Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Gümrük Müdürlüğü içerisinde görev yapan UMKE ekiplerinin bulunduğu Çobanbey Sahra Hastanesini ziyaret etti. Burada UMKE Kilis Sorumlusu Önder Gül’den bilgi alan İl Müdürü Demir, il dışından geçici görevle Kilis’e gelen UMKE ekipleri ile sohbet etti.


İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir, İl dışından geçici görevle Kilis’e gelen UMKE ekipleri ile Kilis UMKE ekiplerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.




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