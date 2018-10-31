Sağlık personeli eğitimden geçiriliyor

Hastanedeki hizmet içi eğitimler Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Hasan Kanadlı tarafından gerçekleştirilen Temel Yaşam - İleri Yaşam(CPR) eğitimi ile başladı. Hasta Hakları Birimi sorumlusu Eşref Öztürk tarafından "Hasta Hakları" konulu, Kalite Direktörü Fatma Yılmaz tarafından "Hasta Güvenliği" konulu hizmeti eğitim verildi.

Hastane personeline yönelik olarak eğitimlerin süreceği bildirildi.