Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:20

Sahte içki olayında 2 kişi tutuklandı

Kilis’te metil alkol zehirlenmesi tanısıyla hastaneye başvuran 11 kişiden 1’inin hayatını kaybetmesi, 4’ü ağır toplam 10 kişinin zehirlenmesi olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Sahte içki olayında 2 kişi tutuklandı

20 Eylül 2017 11:20


Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar Kilis Devlet Hastanesine metil alkol zehirlenmesi tanısıyla başvuran 11 kişiden 1’i hayatını kaybetmiş, olayın ardından hastaneye kaldırılan 10 kişiden 4’ünün hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenilirken, 5 kişi ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Konuyla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sahte alkol ürettikleri iddiasıyla A.T. ile M.C.K. gözaltına alınmıştı.


İfadeleri alınan iki kişi, sorgularının ardından adliye sevk edildi. Zanlılar A.T. ve M.C.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç