Sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi zehirlendi

Şahıslardan 5’i taburcu edilirken diğer 5’nin tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar Kilis Devlet Hastanesine metil alkol zehirlenmesi tanısıyla başvuran 11 kişiden 1’i hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 10 kişiden 4’nün hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenilirken, 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde kaçak alkollü içki üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik denetimleri arttırdı. Ekipler yürüttükleri çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile il genelindeki 4 farklı adreste eş zamanlı arama yaptı. Aramalarda gözaltına alınan M.İ.B. isimli şahsın iş yerinde ve belirlenen adreslerinde pet şişeler içerisinde sahte olduğu tespit edilen sıvı alkol maddesi ile sahte alkol üretiminde ve satışında kullanıldığı değerlendirilen notlar, hassas terazi ve ilgili materyaller ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili olarak firari şüpheli H.B. ile M.V.O. isimli şahısları arıyor.