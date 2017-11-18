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18 Kasım 2017 09:36

Sahte plakalara karşı özel mühür

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkan Vekili Ünal Akdoğan, Darphane tarafından basımı yapılan plaka mühürleri, oda başkanlarına teslim etti.

Sahte plakalara karşı özel mühür

18 Kasım 2017 09:36


Araç plakalarının sahtelerinin önüne geçmek için üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kilis rumuzu olan 79/1 plaka mührü örneği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan tarafından Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengül’e Beratıyla teslim edildi. Başkan Sevengül tarafından Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker’e teslim edildi. Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker, Bu mühürle çifte standartlar önlenecek, ikiz plakalar ortadan kalkacak ve herkes kendi odasının yaptığı mühürle değil Türkiye geneli tek tip mühür kullanılacak. Emeği geçen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.




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