Kilis Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere "Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler" sunumu yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Kilis Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere "Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler" sunumuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kilis Gençlik Merkezi uzmanları tarafından Sosyal medya ve sanal dünyada kaybedilen değerler, izlenilen filmlerin ve dinlenilen müziklerin karakterimiz ve tercihleri üzerindeki etkileri, sosyal paylaşım sitelerinin yanlış kullanımı ve bu kullanımların insanlar üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.