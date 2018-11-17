İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler" sunumu yapıldı

Kilis Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere "Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler" sunumu yapıldı.

Kilis Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere "Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler" sunumu yapıldı.


15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Kilis Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere "Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler" sunumuna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Kilis Gençlik Merkezi uzmanları tarafından Sosyal medya ve sanal dünyada kaybedilen değerler, izlenilen filmlerin ve dinlenilen müziklerin karakterimiz ve tercihleri üzerindeki etkileri, sosyal paylaşım sitelerinin yanlış kullanımı ve bu kullanımların insanlar üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.