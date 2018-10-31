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Şarbon hastalığı eğitim toplantısı

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ile üreticilere Şarbon hastalığına karşı eğitim verildi.

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ile üreticilere Şarbon hastalığına karşı eğitim verildi.


Kilis'te, görev yapmakta olan resmi veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ile yetiştiricilerine Tarım ve Orman il Müdürlüğü toplantı salonunda Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından Şarbon (Antrax) hastalığı ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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