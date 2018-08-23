Savaşın çocukları ‘Bayram Şenliği’nde doyasıya eğlendi

İHH tarafından Kilis’in karşısında bulunan Azez ile Afrin ilçeleri ile İdlip’te çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının bulunduğu bölgede Suriyeli çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

İHH tarafından Azez kent merkezinde çocuklar için ‘Bayram Şenliği’ düzenlenirken, şenlikte çocuklar için lunapark ve oyun alanları kuruldu. Çocuklar gönüllerinde eğlenirken, çocukların yıllar sonra ilk kez bu kadar sevindikleri gözlendi.

İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, Azez’de kurdukları oyun parkında Suriyeli çocukların gönüllerince eğlendiğini ifade ederek, “Elektrik sıkıntısı nedeniyle insan gücüyle çalışan oyun gurupları kurduk. Gönüllü arkadaşlarımız çocukların eğlenmesi için kol gücüyle aletleri çeviriyorlar. Bu hayırlı işlere vesile olan Türkiye’deki herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şenliğe katılan küçük çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıp, savaşın stresini üzerlerinden atarak doyasıya eğlendiler.