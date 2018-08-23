Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 12:51

Savaşın çocukları ‘Bayram Şenliği’nde doyasıya eğlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Halep kentine bağlı Azez ilçesinde düzenlediği etkinlikle binlerce Suriyeli yetim çocuk gönüllerince eğlendi.

Savaşın çocukları ‘Bayram Şenliği’nde doyasıya eğlendi

23 Ağustos 2018 12:51


İHH tarafından Kilis’in karşısında bulunan Azez ile Afrin ilçeleri ile İdlip’te çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının bulunduğu bölgede Suriyeli çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği bildirildi.


İHH tarafından Azez kent merkezinde çocuklar için ‘Bayram Şenliği’ düzenlenirken, şenlikte çocuklar için lunapark ve oyun alanları kuruldu. Çocuklar gönüllerinde eğlenirken, çocukların yıllar sonra ilk kez bu kadar sevindikleri gözlendi.


İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, Azez’de kurdukları oyun parkında Suriyeli çocukların gönüllerince eğlendiğini ifade ederek, “Elektrik sıkıntısı nedeniyle insan gücüyle çalışan oyun gurupları kurduk. Gönüllü arkadaşlarımız çocukların eğlenmesi için kol gücüyle aletleri çeviriyorlar. Bu hayırlı işlere vesile olan Türkiye’deki herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Şenliğe katılan küçük çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıp, savaşın stresini üzerlerinden atarak doyasıya eğlendiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç