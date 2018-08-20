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20 Ağustos 2018 17:53

Savaşın çocuklarının yüzü bu bayramda da Türkiye ile gülüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de bu kurban bayramı öncesi çocukları ve kadınları sevindirdi.

Savaşın çocuklarının yüzü bu bayramda da Türkiye ile gülüyor

20 Ağustos 2018 17:53


Suriye’de mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana yardım faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, bu bayramda da çocukları yalnız bırakmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde kurmuş olduğumuz elbise giydirme salonlarımızda yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibi kişiler ücretsiz bayram alışverişi yaptı. Fırat Kalkanı bölgesindeki salonlarımız Cerablu, Azez ve Elbab kentlerinde ihtiyaç sahiplerine yardım yaptıklarını ifade eden İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, “öncelikle ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip kart dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu aileler bu kartlarla salonlarımız uğrayıp istedikleri kıyafetleri ücretsiz alıyorlar. Yardım ulaştırırken insanların rencide olmamasına ve gerçek anlamda ihtiyaçlarının giderilmesine dikkat ediyoruz. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin giyecekleri ürünleri kendilerinin seçebilecekleri bir sistem oluşturduk. Proje bölge insanı tarafından yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.




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