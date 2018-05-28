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28 Mayıs 2018 17:28

Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı

28 Mayıs 2018 17:28

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin seçim güvenliği toplantısı Valilik toplantı salonunda Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığında yapıldı.


Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, Polateli Kaymakamı Bayram Türker, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, siyası parti temsilcileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.


24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin Kilis genelinde huzur ve güven içerisinde yapılması amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri ve uyulması gereken esaslara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.


Vali Mehmet Tekinarslan “Amacımız gerçekleşecek olan seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi ve vatandaşımızın özgür iradelerini sandığa sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlamaktır. Tüm kurumlarımız üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmelidir. 24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinin Ülkemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.




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