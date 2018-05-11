Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 16:55

Selde mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor

Kilis-Gaziantep karayolunda oluşan sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selde mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları sürüyor

11 Mayıs 2018 16:55


Kilis - Gaziantep karayolunun Söğütlüdere mevkiinde sel nedeniyle birçok araç ve vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik çemberi oluşturulurken, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri ise araçlarında mahsur kalan selzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin sel suları nedeniyle ulaşmakta güçlük çektiği selzedeler, iş makineleri ve kurtarma ekiplerinin desteği ile afet bölgesinden çıkarılıyor.


Hem Kilis hem Gaziantep tarafı trafiğe kapanan yoldaki kurtarma çalışmaları sürerken, sel sularının güzergahında yer alan yolun çevresinde bağ ve bahçelerin bulunduğu bölgeye ise çok sayıda jandarma sevk edildi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, bölgede can ve mal kaybı olup olmadığı yönündeki araştırmalarını sürdürüyor.


Bölgeye gelen Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Polat ve Cuma Özdemir, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Özdemir, her şeyin bir saat gibi kısa bir sürede yaşandığını söyleyerek, "Olay anından itibaren itfaiye ekipleri, selzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Araçların içerisinde mahsur kalanlar var. Onlara müdahale ediliyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
22
°
C
  • Cumartesi
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç