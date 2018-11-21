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Selden etkilenen çiftçilere tohumluk buğday desteği

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis ve ilçelerinde doğal afetlerden aşırı yağış sel doludan zarar görün çiftçilere yüzde 50 hibe tohumluk buğday desteği verileceğini söyledi.


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis merkez ilçe Elbeyli Musabeyli ve Polateli ilçelerinde 2018 yılı bahar döneminde meydana doğal afetler meydana geldiğini ifade ederek, "Aşırı yağış sel dolu zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetlerini gibi bir nebze gidermek amacıyla il müdürlüğümüzce hazırlanan tohumluk temini projesi kapsamında üreticilerimize makarnalık ve ekmeklik çeşit olmak üzere yüzde 50 hibe tohumluk buğday desteği verilecektir. Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerimizin 30 Kasım 2018 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğümüze müracaatları gerekmektedir” diye konuştu.

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