Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Çobanbey’de görev yapan askerler ve sağlık çalışanlarımıza moral ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Fırat Kalkanı harekatında zor şartlarda görev yapan askerler ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Şimşek, “ Çobanbey sınırına giderek sağlık çalışanlarını ve şanlı ordumuzun cesur askerlerini ziyaret ettik. Askerler ve sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyip tüm imkanlarıyla Elbeyli Belediyesinin yanlarındayız’’ diye konuştu.