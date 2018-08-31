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31 Ağustos 2018 11:34

Sınavsız ikinci üniversite

Anadolu üniversitesinde ikinci üniversite imkanı tanınırken, kayıtlar bu yıl için 11 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Sınavsız ikinci üniversite

31 Ağustos 2018 11:34


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans veya lisans programlarına kayıtların 11 Eylül-21 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Kayıt için açık öğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer yükseköğretim kurumlarının Açıköğretim programlarında okuyan veya mezun olanlar, herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun veya okuyan öğrenciler baş vurabileceği açıklandı.


Bilgi almak için AÖF Kilis Bürosuna başvurmaları istendi.




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