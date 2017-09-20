Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 12:30

Sınır kapısında 499 kilo uyuşturucu ile yakalanan Suriyeli tutuklandı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurulan Suriye plakalı bir tırda toplam 499,3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu tır şoförü M.

Sınır kapısında 499 kilo uyuşturucu ile yakalanan Suriyeli tutuklandı

20 Eylül 2017 12:30

S. tutuklandı.


Dün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye plakalı bir tırı Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurarak arama yapmıştı. Aramada daralı ağırlığı 499,3 kilogram gelen toplam 2 milyon 995 bin 800 adet sentetik uyuşturucu Captagon maddesi ele geçirilmişti. Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan tır şoförü Suriye uyruklu M.S. adliyeye sevk edildi. M.S. tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç