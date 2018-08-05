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05 Ağustos 2018 11:26

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluğa neden oldu.

Sınır kapısında bayram yoğunluğu

05 Ağustos 2018 11:26


Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen 49 bin 20 Suriyeli, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye’nin diğer şehirlerine gidiyor. Yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çeken Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde Göç İl İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Daha sonra pasaport polisinin kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.


Sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen saatlerce kuyrukta bekledi. Sabah saatlerinde 3 bin Suriyeli ülkesine gitti.




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