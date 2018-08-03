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03 Ağustos 2018 11:13

Sınır kapısında Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen ve Kurban Bayramı için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınırda yoğunluğa neden oluyor.

Sınır kapısında Suriyelilerin Kurban Bayramı yoğunluğu

03 Ağustos 2018 11:13

Sınır kapısında zaman zaman izdiham da yaşanıyor.


Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 1-18 Ağustos tarihleri arasında Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gidebilecek.


Online randevu sistemine kayıt olduktan sonra Kilis’e gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Sabah erkenden sıraya giren Suriyeliler, kapıların açılmasıyla kısa süreli izdihama neden oldu.


Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılan Suriyeliler, daha sonra pasaport polisinin kontrolünden geçiyor. Suriyeliler daha sonra gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.


Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ediyor. Aşı kartı olmayanlara aşı yapılıyor. Polis, Suriyelilerin izdiham oluşturmaması için tedbirler alıyor.




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