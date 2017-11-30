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30 Kasım 2017 14:32

Sınıra askeri sevkıyat

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs, zırhlı personel taşıcıyı M114 ile mühimmat sevk edildi.

Sınıra askeri sevkıyat

30 Kasım 2017 14:32


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’te sınıra askeri sevkıyat sürerken, Fırat Kalkanı Harekatı’nın üssü olan Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısı M114 ile mühimmat taşıyan araçlar kente ulaştı. Fırtına obüsler ve askeri malzemeler, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerinin de sınıra konuşlandırıldığı bildirildi. Sınıra askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.


Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkıyatların arttığı bildirildi.




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