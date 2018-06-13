Sınırda görev yapan Mehmetçiğe ev yemeği

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekili adayları Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Şefkat Timi’nde görevli personel ile birlikte İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve askeri personele konaklarda hazırlanan yemekleri teslim etti.

Başkan Kara, sınırdaki askerler için hazırlanan iftarlıkları İl Jandarma Teşkilatına teslim ettiklerini ifade ederek, “Bizler için ana kucağını bırakıp sınırda çarpışan tüm askerlerimizden Allah razı olsun. Onlar olduğu sürece biz başımızı yastığa rahat bir şekilde koyuyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.