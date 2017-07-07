Su toplantısı yapıldı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara Kilis’te, su kaybı, kaçak kontrolü ve su temini konusunda uzmanlar ile bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, “Kilis’te, bu yıl hava sıcaklığı nedeniyle su tüketimi çok fazla, kış aylarında da yeterli yağışlar olmaması nedeniyle su sıkıntısı çekiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Kara ile toplantıya İSKİ Akıllı Şebekeler Müdürü Veysel Dağlar, Sultanbeyli İlçe Şube Müdürü Lokman Seyidoğlu, Şişhane Müdürlüğü Teknik Şefi Hasan Bardakçı, Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Hamdemirci ve Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Bölükbaşı katıldı.