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01 Mayıs 2018 15:14

Suriye Görev Gücü personeline aşı yapıldı

Kilis’te aşının önemini anlatmak için düzenlenen etkinlikte risk grubu içerisinde bulunan sağlık personeli ile Suriye Görev Gücü personeline aşı yapıldı.

Suriye Görev Gücü personeline aşı yapıldı

01 Mayıs 2018 15:14


Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, tarafından sağlık personeli ile ile vatandaşlara aşının önemini anlatan bir eğitim verildi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, tarafından Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi tarafından aşının önemini anlatan eğitimi Kilis’teki Çok Amaçlı Toplum Merkezleri görevlileri, sağlık personeli ile vatandaşlara aşı farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim düzenlendi.


Programda risk grubu sağlık personeli ile Suriye görev gücü personellerine aşıları yapıldı.




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