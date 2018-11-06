Suriye sınırında fidanlar toprakla buluşturuldu

Kilis'te, “Daha Yeşil bir Türkiye için” Fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Daha Yeşil bir Türkiye için” Fidan dikme etkinliği düzenlendi. Törene Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, daire amir ve müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı olarak doğa sevgisini aşılamak için fidan dikimi yapıldığını ifade ederek, “Orman Genel Müdürlüğümüz Türkiye'nin maddi odun piyasasının karşılamakla beraber, Türkiye'nin orman alanlarını ağaçlandırmaktadır. Ormansız sahalarını ağaçlandırıyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca 17 milyon olan ormanlık alan 21 milyon hektara çıkmıştır. Bu kapsamda Sivil Toplum Örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler yapıyoruz” diye konuştu.

Fidan dikimi teknikleri Konusunda Ümran Ateş'in bilgilendirmesinden sonra öğrenciler ile protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdular.