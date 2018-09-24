Suriye sınırında hareketlilik sürüyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te askeri hareketlilik sürerken, askeri sevkıyatlar devam ediyor.

Kilis'e doğu ve batı illerinden gelen askeri birliklerin sınır karakolları ile Suriye'ye geçişleri aralıklarla devam ediyor. Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de güvenli bölge konusunda anlaşmasından sonra sınır hattındaki askeri hareketlilik sürüyor. Askeri araçların sınır hattına ve Suriye'ye sevkıyatı devam ediyor.