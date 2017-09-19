Suriye sınırındaki Kilis’te Gaziler Günü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Garnizon ve 2’inci Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Kıdemli Binbaşı Ünal Avkan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Törende Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Piyade Teğmen İbrahim Hakkı Irmak, Gaziler Günü’nün Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile ‘Mareşallik’ rütbesi ve ‘Gazilik’ unvanı verilmesinin 96. yıldönümü olduğunu söyledi.

Törende gaziler adına konuşan Gazi Piyade Komando Çavuş Muhammed Lokman Bitken, “bu ülke yokluklar ülkesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çağın en güzlü devletlerine karşı büyük mücadele vermiştir. Yazılan bu destanın her bir satırında insanlık onuru vardır” dedi.

Öğrenciler tarafından gaziler adlı şiir okunmasından sonra etkinlik sona erdi.