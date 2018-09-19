Suriye sınırındaki Kilis'te Gaziler Günü kutlandı

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e ‘Gazilik' unvanı verilişinin yıldönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Muharip Gazi Uğur Mahmut Şener, şehit olmayı göze alamayanların gazi olamayacağını ifade ederek, “Gazilik unvanı devlet tarafından verilir. En büyük gazi bu unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen vatanın kurtarıcısı olan Gazi Mustafa Kemal'dir. 2002 yılında çıkarılan yasayla 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Tarih buyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük millettir” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Piyade Yüzbaşı Hüseyin Aydın, Gaziler Günü'nün Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasını müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile ‘Mareşallik' rütbesi ve ‘Gazilik' unvanı verilmesinin 97. yıldönümü olduğunu söyledi. Aydın, “Hayatının baharında bu ülke için kanını akıtmış, vatan, bayrak demiş, elini, kolunu, bacağını, gözünü devletine milletine helal etmiş, Mehmetçiklerimize vefa günüdür. Bugün huzur, barış içerisinde refah içerisinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu kutsal vatanın ekmeğini yiyebiliyorsak, suyunu içebiliyorsak, havasını soluyabiliyorsak, bu kanın ülkesinin özgür, bağımsız geleceği için gazilerimizin sayesindedir” diye konuştu.

Öğrencilerin şiir okumasıyla birlikte program sona erdi.

Törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Garnizon ve 2'inci Hudut Tabur Komutanı Piyade Komando Yarbay Gazeli Peltek, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, .Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amir ve müdürleri, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.