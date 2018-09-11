Suriye'de ağır yaralanan hasta Kilis'te hayata tutundu

Suriye'de göçük altında kalıp ağır yaralanan Ali Mahmut, Kilis Devlet Hastanesinde yapılan bir dizi ameliyat ile hayata tutundu.

3 Eylül tarihinde solunum cihazına bağlı olarak Kilis Devlet Hastanesi Acil Servis kırmızı alana getirilen Ali Mahmut, ilk olarak yaşanan komplikasyona bağlı olarak tansiyon problemi giderilip sonrasında bir dizi operasyonla hayata tutundu. Ali Mahmut'un sol üst göğüs kaburgalarında kırıklar, sol kolunda açık kemik kırığı ve sol kolundaki damar yaralanmasına bağlı olarak ciddi kan kaybettiği, tomografisinde; bel kemiklerinde kırıklar tespit edildi Aynı saat içerisinde acil olarak Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Göğüs Cerrahisi branşları tarafından ortaklaşa ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahisi doktorları Uzm. Dr. Muharrem Dağlı ve Haluk Mevre Özgöz tarafından sol kol ana damarındaki kanama durdurularak, sağ bacağından çıkarılan damar ile onarıldı.

Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Tolga Semerkant tarafından kaburgalarındaki kırıklarına fiksatör konuldu, akciğerindeki yaralanmalar onarıldı. Ortopedi Doktoru Uzm. Dr. Furkan Sarsu tarafından sol kol kemik kırığı Fikse edildi, kas ve sinirleri onarıldı. Beyin Cerrahi Uzm.Dr. Barış Uğurlu tarafından bel omur kemiğindeki kırık nedeniyle her iki bacağında kısmi güçsüzlük gelişen hastaya, bel omurundaki kırık kemiğe müdahale edilip omuriliği rahatlatıldı. Ardından Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine alınan hastanın tedavisinin; Uzm. Dr. Ergün Mendeş tarafından yoğun bakım ünitesinde devam ettiği solunum cihazından ayrılan hastanın genel durumunun iyiye gittiği öğrenildi.