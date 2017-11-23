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23 Kasım 2017 09:19

Suriye’de çalışan Türk işçinin karnına demir çubuk saplandı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde inşaattan düşen Türk işçi, karnına demir çubuğun saplanması sonucu ağır yaralandı.

Suriye’de çalışan Türk işçinin karnına demir çubuk saplandı

23 Kasım 2017 09:19


Türkiye Cumhuriyetti tarafından Halep’in Çobanbey ilçesinde yaptırılan hastane inşaatında çalışan Ali Kızılırmak (32) dengesini kaybederek demir çubuğun üzerine düştü. Kızılırmak karnına saplanan demir ile birlikte Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Kızılırmak’ın karnına saplanan demir çubuk itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. Ameliyata alınan Ali Kızılırmak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandığı öğrenildi.




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