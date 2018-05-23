Suriye’de de kullanılacak olan itfaiye araçları hizmete girdi

Kilis Belediyesi itfaiyesine Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında getirilen tam donanımlı 2 itfaiye aracı için tören yapıldı. Tam donanımlı itfaiye araçları Kilis’in yanı sıra gerekli olduğu hallerde çevre iller ve Suriye’de de kullanılacak.

Törende bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis itfaiyesinin yeni bir güç kazandığını ifade ederek, “2 tam donanımlı araç ve gereçleri, yaklaşık tanesi bir milyon TL’dir. Proje kapsamında yapılan gelen araçlarımızdır. Rabbimden niyazımız bu araçları hiç kullanmamaktır. Araçlar burada eskir ama araçlar gerek Türkiye’de gerek, Kilisimizde, çevre illerde, gerekse Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonun bulunduğu bölgelerde Suriye topraklarında ihtiyaç olduğu anda araçlarımız bölgeye gidecek. 24 saat kesintisiz hizmete hazırız. Gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı bölgesinde bir çok defalar operasyonlara katıldık. Yangın söndürme operasyonları, diğer askeri operasyonlara katıldık. Hazır ve nazır bekliyoruz. Bu araçları yeri geldiği zaman insanı amaçlı, yeri geldiği zaman askeri amaçlı, yeri geldiği zaman da gerek yurt dışında gerek yurt içinde yangın söndürmelerde kullanacağız” dedi

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Kilis itfaiyesine 2 tane çok donanımlı aracın katılmasından mutlu olduklarını ifade ederek, “24 saat esasına göre çalışan itfaiye ordusu, yangın, sel, tabi afete karşı hazır olmalıdır. Kilis aynı zamanda kendisinin 1,5 katı kadar da çevresindeki alana hizmet veriyor. Belediyemizin gerek itfaiye, gerekse diğer konularda her zaman güçlü olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Hasan Kara, yeni itfaiye araçlarını kullanarak test etti.