“Paylaştığın senindir” sloganıyla Kurban Bayramı’nda da çalışmalarını yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Afrin, İdlib, Halep, Hama, Humus, El Bab, Cerablus ve Azez bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırdı. 5 bin 357 hisse kurban kesilerek yardıma muhtaç insanlara dağıtımı yapılmaya başlandı. Kurban Bayramı boyunca dağıtımı devam edecek etlerden yaklaşık 215 bin kişi istifade edecek.

Bu seneyle birlikte 8’inci Kurban Bayramı’nı savaş ortamında geçiren Suriye halkının yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden İHH Suriye çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, “Bayram namazından hemen sonra Suriye’nin farklı bölgelerinde kesimlere başladık. Bu bölgeler Fırat Kalkanı bölgesi dediğimiz Cerablus, Elbab ve Azez, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’yla özgürleşen Afrin’de ve İdlib tarafında kesimlerimiz devam etmektedir. Kesilen etler paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başladık” ifadelerini kullandı.

‘Halk bu savaştan yoruldu’

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessüm oluştuğunu ifade eden Öktem, “Buradaki halk artık bu savaştan yoruldu. Bu mübarek günde bu insanları sevindiren Türkiye halkından Allah razı olsun. Buradan tüm İslam ümmetin bayramı mübarek olsun”diye konuştu.