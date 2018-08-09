Suriye’de Kurban Bayramı öncesi oyuncak şenliği

Kilis’in karşısında bulunan Siccu Kasabasında İHH üniversitesinin bahçesinde düzenlenen oyuncak şenliğine Suriyeli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar arasında anne ve babasını savaş nedeniyle kaybeden çok sayıda çocuk da katıldı. İHH Kilis ile İHH Sakarya işbirliğiyle gerçekleştirilen oyuncak şenliğinden çocuklar palyaçolar eşliğinde birbirinden güzel oyunlar sergiledi. Akrobasi gösterisiyle devam eden programda Hüseyin Goncagül ve ekibinin gösterisi ayakta alkışlandı. Savaş mağduru çocukların gönüllerince eğlendiği programda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Suriyeli yetim çocuklar ilk kez böyle bir etkinliğe katıldıklarını ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere ve Türk yetkililere teşekkür etti.

İHH Sakarya Şube Başkanı İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sabahattin Aydın, yaptığı açıklamada, Azez ile kamplarda anaokulunda eğitim gören çocukların etkinliğe geldiğini ifade ederek, “Bu çocuklara oyuncak dağıtıyorum. Çocukların en önemli özelliği şu, savaştan daha küçük yaşları var. Bu çocuklar barışı görmediler. Çocukların bir çok ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Eğitim,, kırtasiye, kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bu çocuklar barışın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Barışta neler olacağını henüz hissedemiyorlar. Sakarya’dan gençlerin barışın nasıl olduğunu anlamaları için bir kampanya başlattık. Kampanyanın iki yöne var. Birincisi buradaki çocuklara yönelik, ikincisi en az bunun kadar önemli Sakarya’da çocuklarımıza yönelik, Sakarya’daki çocuklar kendi oyuncaklarını buradaki kardeşlerine harçlıklarından biriktirdikleri, paralar ile aldıkları oyuncakları buraya gönderdiler. Burada 500 çocuğumuz var. Civar kamplardakiler ile birlikte bin oyuncak dağıtıyoruz” dedi.

Program sonunda etkinliğe katılan çocuklara oyuncaklar dağıtıldı.

Etkinliği Kilis Vali Yardımcısı ve Azez koordinatörü Hakan Yavuz Erdoğan, İHH Kilis Koordinatörü Serkan Öktem ile İHH yetkililer katıldı.