Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 22:12

Suriye’den sınır karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini elinde bulunduran terör örgütü PYD tarafından Kilis’teki sınır karakoluna taciz ateşi açıldı.

Suriye’den sınır karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralı

28 Kasım 2017 22:12

Bir asker yaralanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi top atışına tuttu.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye’nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD tarafından 3’üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine taciz atışında bulunuldu. Bir asker yaralanırken, anında sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs toplarıyla angajman kuralları çerçevesinde Afrin’deki PYD mevzileri ateş altına alındı. Yaralanan asker ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda subay, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Açık
    17°C
  • Cumartesi
    Açık
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç