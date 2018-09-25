İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyeli Ahmed Kilis'te hayata tutundu

Kilis Devlet Hastanesinde Suriyeli Ahmed Ahmed, kalp ameliyatı olarak hayata tutundu.


Kalp hastalığı nedeniyle Suriye'de kısıtlı imkanlar ile Anjiyosu yapılan ve kalp damarlarında tıkanıklık saptanan Ahmed Ahmed Bypass ameliyatı için Kilis'e getirildi.


İlk olarak kardiyoloji polikliniğinde değerlendirilen hastanın, Koroner Bypass Ameliyatı olması gerektiğine karar verildi. Suriyeli Ahmed, koroner Bypass ameliyatı yapıldı. Gaziantep Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Adnan Celkan eşliğinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Doktorları Opr.Dr.Vecih Keklik, Opr. Dr. Veli Eşref Karasu ve Opr. Dr. Muharrem Dağlı tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.


Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu yaptığı açıklamada, “Kilisli Doç.Dr.Adnan Celkan başta olmak üzere bu başarılı ameliyata giren tüm doktorlara teşekkür ediyorum. Başarılı geçen ameliyat sonucunda hastamız sağlığına kavuştu. Hastamızın Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam etmektedir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.