Suriyeli Ahmed Kilis'te hayata tutundu

Kalp hastalığı nedeniyle Suriye'de kısıtlı imkanlar ile Anjiyosu yapılan ve kalp damarlarında tıkanıklık saptanan Ahmed Ahmed Bypass ameliyatı için Kilis'e getirildi.

İlk olarak kardiyoloji polikliniğinde değerlendirilen hastanın, Koroner Bypass Ameliyatı olması gerektiğine karar verildi. Suriyeli Ahmed, koroner Bypass ameliyatı yapıldı. Gaziantep Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Adnan Celkan eşliğinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Doktorları Opr.Dr.Vecih Keklik, Opr. Dr. Veli Eşref Karasu ve Opr. Dr. Muharrem Dağlı tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu yaptığı açıklamada, “Kilisli Doç.Dr.Adnan Celkan başta olmak üzere bu başarılı ameliyata giren tüm doktorlara teşekkür ediyorum. Başarılı geçen ameliyat sonucunda hastamız sağlığına kavuştu. Hastamızın Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam etmektedir” diye konuştu.