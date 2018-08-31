Suriyeli çocuklar için yapılan park törenle hizmete açıldı

10 Ekim 2017 tarihinde Kilis Belediyesi ile Care Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan Kıbrıs Parkı’nın açılışı törenle yapıldı. Ketenciler mahallesindeki Kıbrıs parkının açılışına Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu ile CARE Yetkili Program Müdürü Salah Hamwi ve AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş katıldı. CARE Yetkili Program Müdürü Salah Hamwi, sıcak havada açılışa katılan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Biz belediye ile birlikte başından beri işbirliği içerisindeyiz. Birlikte çalışmaktan çok memnunuz. Bu parkın yapılması bizim için büyük işlere başlamanın vesilesi olacaktır. Mülteci olarak, yabancı bir ülkede yaşamanın ne kadar zor olduğunu iyi biliyorum. Suriyeliler konusunda Kilis Belediyesine ve Kilis halkına misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ise Belediye Başkanı Hasan Kara’nın su konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’da olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, bu nedenle törene katılamadığını ifade ederek, “Kilis Belediyesi ile Care Türkiye Temsilciliği ile parkın yapılmasını gerçekleştirdik. Beraber yaptık. Malzeme alımını Care tarafından karşılandı. En fazla parka ihtiyaç duyulan mahallerden birine park yaptık. Care ile birlikte çeşitli çalışmalarımız, işbirliğimiz olacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra parkın açılışı gerçekleştirildi.