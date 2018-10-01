Suriyeli çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Kilis'te 500 Suriyeli öğrenciye çanta ile kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Suriyelilerin eğitim gördüğü Umut İlkokulunda İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından 500 Suriyeli öğrenciye çanta ile kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, “Gerçekten Türkiye farklı bir noktaya geldi. Bir dönem kitap bulamadığımız zamanlardan, bugün kitabın okul açıldığı zaman masalarda olduğu bir dönemdeyiz. Eğer çocuğun ihtiyacı varsa, kırtasiye ile çanta ihtiyacı varsa, biz belediye olarak Türk öğrencilere dağıttık. Suriyeli kardeşlerimize ise İHH gibi sivil toplum örgütleri tarafından temin edilen çantalar ile kırtasiyeler bugün burada dağıtılıyor. Eğer çocuklarımızın farklı ihtiyaçları varsa, okul kıyafeti gibi, bunları da temin ediyoruz. Bizim bir amacımız ve gayemiz var, devletimizle birlikte okumayan çocuk kalmasın, kitabını, çantasını, kırtasiyesini, okul üniformasını biz verelim. Çocuklarımız okusun, çünkü okumuş, kuvvetli genç nesillere ihtiyacımız var. Bizim çocuklarımız ülkemize hizmet edecek. Suriyeli çocuklar, ülkeleri düzeldiği zaman Suriye'ye gidip kendi vatanlarında barışın ve huzurun sağlanmasında için, barış ve huzura katkı sunmak için hizmet edeceklerdir. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, belediye ekiplerine, İHH yetkililerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.