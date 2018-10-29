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Suriyeli çocukların balon izdihamı

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sonrası Suriyeli çocuklar alandaki balonları almak için adete birbirlerini ezerken, bir Suriyeli balon koparmak için çıktığı 5 metrelik direkten düşerek hafif şekilde yaralandı.

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sonrası Suriyeli çocuklar alandaki balonları almak için adete birbirlerini ezerken, bir Suriyeli balon koparmak için çıktığı 5 metrelik direkten düşerek hafif şekilde yaralandı.


Cumhuriyet Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından çok sayıda Suriyeli çocuk, direklere asılan balonları koparmak için birbirleriyle yarıştı. Yoğun izdiham oluşurken, direklere tırmanan Suriyeliler balonları kopardı. Balon koparmak için 5 metrelik direğe çıkan bir Suriyeli ise yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Atatürk anıtına konulan Valililik çelengi de Suriyeli çocukların izdihamı nedeniyle yere düştü.

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