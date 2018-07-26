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26 Temmuz 2018 14:03

Suriyeli engelli yaşlı adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Kilis’te, Ramazan bayramı için ülkesine giden engelli tekerlekli sandalyedeki bir Suriyeli, dönüşte otobüse binmek için beklerken aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Suriyeli engelli yaşlı adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti

26 Temmuz 2018 14:03


Edinilen bilgiye göre, 18 Mayıs - 13 Haziran tarihleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ederken, 69 yaşındaki engelli Ali Şab, tekerlekli sandalyesiyle kendisini Türkiye’ye getirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı içerisine gelen Suriyeli plakalı otobüsü beklerken, otobüs manevra yaptığı sırada, park halindeki araç hareket etti. Tekerlekli sandalyede oturan Suriyeli uyruklu Ali Şab aracın altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Suriyeli Şab’ın ölümü kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.




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