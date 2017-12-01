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01 Aralık 2017 17:09

Suriyeli iş adamları ile toplantı yapıldı

Kilis’te, Suriyeli iş adamları ile ’Uyum ve Birlikte Yaşam Çalışma Grubu’ toplantısı yapıldı.

Suriyeli iş adamları ile toplantı yapıldı

01 Aralık 2017 17:09


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Uyum ve Birlikte Yaşam Çalışma Grubu toplantısında konuşan KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis’te hayatlarını sürdürmekte olan geçici koruma altındaki Suriyeli üyelerin bilinçli bir uyum politikası çerçevesinde valilik tarafından oluşturulan ’Uyum ve Birlikte Yaşam Çalışma Grubu’ çalışmaları kapsamında bir araya geldiklerini ifade ederek, “Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ve Odanın başkanı olarak benim için odamız üyeleri olarak çok değerlisiniz. Suriye’de yaşanan olumsuz süreçten dolayı bugün sizleri aramızda bulunmanızdan, ülkemize sığınmanızdan dolayı özel bir ilgiyi de hak ettiğinize inanıyorum. Sizler de bizler de zor bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntılar var, zorluklar var ama hayat devam ediyor. Bütün bu problemlerin altından kalkabilmemiz için birlikte güç birliği yaparak dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan önce Kilis ve Azez Ticaret ve Sanayi Odalarının üyeleri olarak yine bu salonda birçoğunuzla bir araya geldik, tanışma fırsatı bulduk. Bugün yapılan toplantı ile bunu biraz daha ileriye götürmeyi amaçladık bundan sonra da benzer toplantılarımız devam edecektir. Odamızın üyeleri olarak bizleri de her zaman ziyaret edebilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Yardımcı olabileceğimiz konularda taleplerinize cevap vermeye azami gayret göstereceğimizden emin olabilirsiniz” dedi.


Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ile KİTSO Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar, Suriyeli iş adamlarına bir sunum yaparak, sosyal güvence, sigorta bildirimi başta olmak üzere çeşitli mevzuatlar konusunda bilgi verdi.




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