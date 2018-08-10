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10 Ağustos 2018 13:51

Suriyeli kursiyerlere sertifikaları verdi

Kilis Belediyesi tarafından verilen su sistemleri ve çalışma sistemleri ile ilgili eğitim programı ışığında katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Suriyeli kursiyerlere sertifikaları verdi

10 Ağustos 2018 13:51


Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Kilis Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Begüm Bostancı ile Kilis Belediyesi Planlama Müdürü Murat Bilecen tarafından Suriyeli Mühendislere su sistemleri ve çalışma sistemleri ile ilgili eğitim verildi.


Kilis Belediyesi ile Şafak Şam Derneği ile yapılan ortak protokol kapsamında düzenlenen Suriyeli Mühendislere, Kilis Belediyesi tarafından verilen su sistemleri ve çalışma sistemleri ile ilgili eğitim programı ışığında katılan kursiyerlere sertifikalarını Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ve ilgili birim müdürleri dağıttı.


Kilis Belediyesi bünyesindeki mühendisler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla DEAŞ, PKK ve YPG’den temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki yerleşim bölgelerindeki belediyelerde görevli 200 kadar mühendise belediyecilik hizmetleri konusunda seminer verdiği bildirildi.




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