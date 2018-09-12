Suriyeli sürücünün kullandığı otomobil zırhlı araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Kilis'te Suriyeli bir sürücünün kullandığı otomobil, geri geri giderken özel harekat polisine ait zırhlı araca çarptı. Kazada biri özel harekat polisi 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Öncüpınar -Kilis karayolunda ters şeritten geri geri giden Suriyeli Sattah Şıhabdullah yönetimindeki 79 MB 2018 plakalı otomobil, Suriye görev gücünde görev yapan Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı 79 A 0226 plakalı zırhlı aracın çekerek götürdüğü 79 A 0284 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arızalı olan zırhlı araç devrilirken, kazada aracın içerisinde bulunan Özel Hareket Komiser Yardımcısı M.İ. ile Suriye uyruklu sürücü yaralandı. Yaralalılar Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.