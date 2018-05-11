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11 Mayıs 2018 11:56

Suriyeli ve Türk öğrencilerden muhteşem yıl sonu gösterisi

Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören Suriyeli ve Türk öğrenciler tarafından muhteşem bir yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Suriyeli ve Türk öğrencilerden muhteşem yıl sonu gösterisi

11 Mayıs 2018 11:56


Birçok başarılı çalışmaya imza atan Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi, Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi’nde bir program gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sırasında öğrenciler farkındalık oluşturmak için işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okudu. Suriyeli çocukların daha sonra "Memleket İsterim” şiirini okuması duygulu anların yaşanmasına neden oldu.


Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, şarkılar ve çeşitli yörelere ait danslar eşliğinde gösteri yaptı. Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda çocukların gösterileri uzun süre ayakta alkışlandı.


Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Müdiresi Yüksek Gıda mühendisi Hülya Soydinç, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuklara hizmet eden 13 çocuk gelişim merkezi bulunduğunu ifade ederek, "İlimizde de çocuklara ilaç olan bu merkezimize GAP önderlik ettiği için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız okul dışında merkezimize gelerek zaman geçiriyor. Devam sorunu olmamasına rağmen not problemi olmadığı halde çocuklar genelde devamsızlık yapmadan gelmekteler” dedi.




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