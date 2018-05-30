Suriyeli yetim çocuklara iftar verildi

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeği sonrası düzenlenen programda yetim ve öksüz çocuklar gönüllerince eğlendi

İHH Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, Ramazan ayının 15’inde dünyada yetim çocuklar günü olarak kutlandığını ifade ederek, “Dünya yetimler günü olması hesabıyla 600 yetim çocuklarla beraber iftar açıyoruz. Yetimler günün çocuklar ile birlikte iftar açarak onların yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Birçok ilde iftar veriliyor. Suriye içlerinde de iftar veriliyor. Dünya yetimler gününde bu iftarı desteklediği için teşekkür ediyorum. Bu günde yetimleri unutmayalım” dedi.

Suriyeli yetim çocuklar ise kendilerine bu etkinliği tertip eden herkese teşekkür etti.